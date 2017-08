O lateral direito Stefan Ristovski chega ao Sporting por empréstimo do Rijeka, mas com opção de compra obrigatória no final da época. O jogador irá ficar depois automaticamente ligado ao clube de Alvalade por mais quatro épocas.

O macedónio chega para fazer concorrência a Piccini, adquirido ao Bétis de Sevilha, que deixou dúvidas na pré-época. Por definir, continua a situação de Schelotto que foi dispensado e treina à parte depois de ter visto o contrato renovado no início de 2017.

Em sentido inverso, Luc Castaignos já regressou à Holanda. O avançado nunca se impôs em Alvalade - não marcou sequer um golo - e foi emprestado ao Vitesse.

Esta segunda-feira, Bryan Ruiz voltou de férias e tem agendada uma conversa com a administração. O capitão da seleção da Costa Ruiz foi indiscutível para Jorge Jesus nas últimas duas épocas mas esta época não conta para o treinador.

O jogador completa 32 anos no dia 18 e não quer ficar a treinar à parte, como acontece com Schelotto.