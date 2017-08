O Deutsche Bank fez um ranking com as cidades com melhor qualidade de vida.

Para fazer esta lista mundial, foram avaliados parâmetros como os cuidados de saúde, o poder de compra, o mercado imobiliário, clima, segurança e o tempo que se passa a viajar.

Lisboa aparece no 15º lugar da lista.

26 – Oslo (Noruega)

25 – Joanesburgo (África do Sul)

24 – Bruxelas (Bélgica)

23 – Varsóvia (Polónia)

22 – Chicago (EUA)

21 – Dublin (Irlanda)

20 – Estocolmo (Suécia)

19 – Praga (República Checa)

18 – São Francisco (EUA)

17 – Cidade do Cabo (África do Sul)

16 – Madrid (Espanha)

15 – Lisboa (Portugal)

14 – Toronto (Canadá)

13 – Auckland (Nova Zelândia)

12 – Berlim 8Alemanha)

11 – Helsínquia (Finlândia)

10 – Sidney (Austrália)

9 – Amesterdão (Holanda)

8 – Boston (EUA)

7 – Otava (Canadá)

6 – Copenhaga (Dinamarca)

5 – Zurique (Suíça)

4 – Melbourne (Austrália)

3 – Viena (Áustria)

2 – Edimburgo (Escócia)

1 – Wellington (Nova Zelândia)