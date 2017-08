O incêndio que deflagrou esta tarde em Odiáxere, no Algarve, obrigou ao corte da Via do Infante em Lagos, escreve o Público.

O fogo está agora a ser combatido por mais de 100 homens e três meios aéreos.

De acordo com o Público, o corte da A22 na zona de Lagos deve-se ao fumo.

Em atualização