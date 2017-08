Um documentário intitulado “Diana in her own words” (em português, “Diana nas suas próprias palavras”) revelou quem realmente foi o grande amor da sua vida.

Num vídeo divulgado no documentário, Diana confessa que o seu “grande amor” foi um guarda-costas com quem teve um caso amoroso. Os autores do documentário dizem que Diana se refere a Barry Mannakee, um guarda-costas que morreu algum tempo depois.

“Quando tinha 24 ou 25 anos estive completamente apaixonada por alguém que trabalhava naquele ambiente”, cita o jornal The Independet. “Três semanas depois de ter deixado o cargo, morreu num acidente de mota”, confessou Diana.

“Foi o maior amor que eu já tive”, disse.