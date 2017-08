A Chicco, marca de produtos de bebé, anunciou esta segunda-feira que irá recolher as cadeiras auto Chicco Cosmos vendidas entre 28 de fevereiro e 24 de maio.

"Os testes realizados no lote acima mencionado revelaram uma possível variação na resistência mecânica de um componente, por esta razão e como medida preventiva e voluntária, solicitamos a todos os utilizadores do produto que entrem em contacto com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, afim de podermos substituir o vosso produto por outro, sem quaisquer custos", refere o comunicado.

Para identificar o produto (Chicco Cosmos, ref. 79163) basta ver o número de homologação e o número de série. Apenas as cadeiras que tenham os números de série entre 00000001 e 00025152 serão abrangidas.

A devolução e a substituição não terão custos para o cliente.