A PJ deteve um grupo suspeito da prática dos crimes de rapto, roubo, extorsão agravada e ofensa à integridade física qualificada. A investigação a cargo da Unidade Nacional Contra Terrorismo da PJ permitiu chegar a três homens e duas mulheres com idades entre os 44 e 47 anos que emprestavam dinheiro a pessoas viciadas no jogo e atuava com grande violência quando estas não conseguiam pagar.

As detenções ocorreram na sequência de uma denúncia acerca de um rapto, onde a PJ conseguiu parar a ameaça e resgatar a vítima.

O grupo emprestava elevadas quantias de dinheiro, por curtos períodos de tempo, a jogadores que tinham dificuldades financeiras e depois cobravam juros exorbitantes diariamente. Caso o jogador não pagasse ou perdesse o dinheiro, os criminosos eram extremamente violentos com a vítima, recorrendo a raptos para forçar a entrega de bens de valor.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, onde lhes foram aplicadas medidas de coação de termo de identidade e residência e a quatro dos acusados foram-lhes atribuída a medida de coação de prisão preventiva, estando a investigação ainda em curso.