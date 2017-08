A GNR usou a sua página oficial no Facebook para deixar um alerta à população: existem pessoas que se apresentam como funcionários de instituições (Segurança Social, CTT, EDP) ou como profissionais de segurança ou saúde e que tentam burlar as pessoas que abordam.

A situação não é nova, mas as autoridades decidiram voltar a alertar para o que se está a passar.

"Neste tipo de burla, a abordagem é feita através de contacto pessoal, em que os suspeitos tentam ganhar a confiança das vítimas, normalmente idosos, mostrando-se preocupados", lê-se na publicação da GNR.

As autoridades dão alguns exemplos das histórias inventadas: “algumas notas vão acabar ou sair de circulação; Poderão ter descontos na medicação; Poderão aumentar as reformas; Estão doentes ou com “mau-olhado” e, para se curarem, precisam de benzer o ouro ou outros bens; Têm encomendas de familiares para levantar”.

A GNR usa a mesma publicação para deixar alguns conselhos à população: “não deixe entrar em sua casa pessoas suspeitas ou desconhecidas, sem ter a certeza de quem são; Tenha sempre à mão ou gravados no seu telefone/telemóvel os contactos de alguém de confiança e principalmente os da força policial da sua zona de residência”.