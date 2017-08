Um jovem de 16 anos, Sam Kanizay, foi atacado nos pés por parasitas no mar, na Austrália. As imagens dos pés do jovem foram capturadas e divulgadas pelo seu pai em vários meios e estão a chamar a atenção.

O australiano decidiu ir até ao mar para se refrescar, tendo ficado com os pés dentro de água quando, passado meia hora, começou a sentir um formigueiro. Ao tirar os pés da água, estes estavam totalmente ensanguentados.

Sam teve de ser hospitalizado, após ter sido atacado pelos chamados ‘piolhos do mar’. Estes parasitas são conhecidos por devorarem carne.