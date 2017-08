Em Outubro, Caetano reúne Moreno, Zeca e Tom Veloso - todos eles músicos - em palco para um concerto em família do qual pouco mais se sabe. A informação foi adiantada no Twitter pela mulher e agente Paula Lavigne.

Na página, também é possível encontrar inúmeros comentários e fotos de outras personalidades com Caetano Veloso. De Gal Costa a Gilberto Gil e Cauã Reymond, são muitos os que não deixaram passar a data.

Hoje é dia do meu amigo, meu herói @caetanoveloso e aqui vai meu beijo e amor. No video, a outra irmã querida @galcosta , no #trincadeases. pic.twitter.com/0Ed3DFLmKU