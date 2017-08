Catorze pessoas foram detidas durante o policiamento no festival Sudoeste. Ao todo, a GNR apreendeu mais de cinco mil doses de droga.

Entre os detidos estão 10 homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 17 e os 30 anos, por suspeita de tráfico de droga, revela o comunicado da GNR, citado pela agência Lusa.

Durante o policiamento no festival, que se realiza na Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, em Odemira, e terminou no sábado passado, a GNR apreendeu 4.847 doses de haxixe, 420 doses de canábis, 398 doses de drogas sintéticas, 38 doses de cocaína e ainda 3.030 euros em numerário.

Nesta edição, o festival recebeu cerca de 200 mil pessoas. Está previsto o regresso em 2018, entre os dias 8 e 11 de agosto.