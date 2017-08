“Estas capas são na verdade tapetes do IKEA”, revelou no fim de semana a figurinista da série num evento no museu Getty em Los Angeles, acrescentando que os tapetes foram cortados, tingidos, escovados e sujeitos a um tratamento rigoroso para que pareçam usados e semelhantes às verdadeiras roupas medievais.

“O meu objetivo é que audiência quase consiga cheirar a roupagem”, disse Michele Clapton, que já ganhou três prémios Emmy pelo seu trabalho em cinco temporadas da série, citada pela imprensa internacional.

“O orçamento é o mesmo todos os anos independentemente do que estivermos a filmar – é satisfatório, mas nunca é suficiente,”, disse Clapton, que depois de uma ausência voltou ao cargo de figurinista para a atual temporada da série.

“Às vezes, quando há restrições, tornamo-nos mais criativos no nosso trabalho. Olhamos de maneira diferente para as coisas, podemos reutilizar”, afirmou.