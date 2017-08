Para alguns mais atrevidos, aquela cesta que existia em redor de algumas Bolas Nívea servia de posto de vigia para piratarias infantis com mar em fundo. Para outros, a esfera azul e omnipresente era um ponto de encontro. Para todos, era apenas uma inevitabilidade: existia nas ocidentais praias lusitanas como se fizesse parte de nós e ponto final.

Aliás, fazia tanto parte de nós como as caixas de furos dos chocolates, o homem da bolacha americana, a senhora gorda dos pastéis de Tentúgal, os cabos-de-mar e o diabo a sete, sendo que este diabo a sete incluía, por conveniência deste que vos escreve, a bonecada que os gelados desse tempo tinham a generosidade de oferecer – e olhem que houve bonecos em barda. Uma altura, era a Disney que enfiava Ratos Mickeys, Patetas, Margaridas e Tios Patinhas naqueles meio sensaborões de laranja ou ananás que também podiam ter versão caseira graças a umas cuvetes que as mamãs tiravam da gaveta para enfiar nos congeladores com um sumo de frutas que ficava suficientemente duro para valer umas boas trincadelas. Quem diz as mamãs, diz as outras senhoras, para piscar o olho ao Polilon.

Depois houve igualmente a versão Carrossel Mágico, com o Franjinhas, a Anita, o Saltitão e o Homem do Realejo, que vinha em duas metades: o homenzinho em si e o realejo que se encaixava para compor a figurinha. E o Super--Maxi, com autocolantes das raças de cães de todo o mundo que vinha na esteira dos cromos das raças do mundo, com as mulheres-pescoço-de-girafa da Tailândia e os maoris de beiçolas largas.

Se assim não fosse, longa vida ao “Rajá fresquinho” e aos pacotes de batatas fritas fechados a cordel azul os das que tinham apenas sal e a cordel vermelho os das que tinham sal e pimenta.

Abrir o papel que envolvia um gelado era um acontecimento. Claro que havia a forte possibilidade de se soltar a imprecação: “Chiça! Já tenho 14 sobrinhos do Pato Donald!” Mas podia ser muito bem compensada no dia seguinte com o Mogli ou o Balu, que vinham cheirosos e lavadinhos nos pacotes do Juá que servia para lavar a roupa.

Ah! Mas era a Bola Nívea o assunto, a matéria.

Aquelas de soprar e encher não convenciam adolescentes que, ainda assim, e sob o risco de arranharem o peito do pé, preferiam as de plástico que eram prémio da bolinha castanha ou azul dos tais furos da Regina, já não me recordo bem da cor. Sei que a bolinha dourada dava acesso privilegiado ao cauchu.

Criada na Alemanha dos anos 30, tornou-se um fenómeno publicitário depois da ii Grande Guerra. As latinhas eram um mimo, a pequenada dava pontapés para o ar naquela espécie de balões ligeiramente mais rijos, os salva-vidas não tardaram a instalar-se, também eles, nos tais cestos da gávea das bolas gigantes que faziam uma demarcação entre a zona vigiada e não vigiada, ou seja, a das barracas e dos toldos e aquela onde estavam os que tocavam Joan Baez e Bob Dylan nas dunas enquanto os cabelos lhes cresciam até ao ombros e o sol lhes torrava a pele, que nunca via um dedo de Nivea, mesmo que o anúncio cantarolasse: “Que não te falte, que não te falte…”