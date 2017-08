Quem será o campeão?

O campeonato começou ontem. E começou bem para o Sporting, com uma vitória tranquila em Vila das Aves, numa época que é decisiva para Jorge Jesus e Bruno de Carvalho. Se correr mal, Jesus deixará Alvalade sem glória e Bruno ficará ferido de morte.

Exatamente por isso, o Sporting foi o clube que mais se reforçou neste defeso. O FC Porto, a braços com o colete-de-forças do fair play, não pôde fazê-lo; e o Benfica, ainda a digerir a derrocada do BES, não quis meter-se em aventuras.

Assim, o mais modesto dos três grandes foi quem se atirou de cabeça, contratando jogadores em abundância: Coentrão, Piccini, Mathieu, André Pinto, Battaglia, Bruno Fernandes, Doumbia, Acuña, além de ter feito regressar Petrovic, Jonathan e Iuri Medeiros. Veremos se a qualidade corresponde à quantidade. Para já, Battaglia, Bruno e sobretudo Acuña deram boas indicações.

Mais fácil é avaliar a qualidade dos planteis de Benfica e Porto, em que os jogadores são quase todos nossos conhecidos. O FC Porto continua a ter, a meu ver, o melhor plantel português. A defesa foi um muro na última época e manteve-se. Por aí não haverá problemas. E da defesa para a frente tem Danilo, Herrera, Óliver, Otávio, Corona, Brahimi, Soares, Aboubakar. Um luxo! Acresce que, com Conceição, a equipa mostrou na pré-época uma dinâmica infernal, com movimentos estonteantes dos avançados.

Quanto ao Benfica, ainda que ferido na defesa por algumas saídas, tem um ataque fortíssimo e cheio de alternativas, com jogadores como Salvio, Rafa, Zivkovic, Jonas, Raúl Jiménez, Seferovic, Mitroglu, Cervi, Carrillo. Na Supertaça, a equipa deu indicações contraditórias. Fez uma primeira grande meia hora, em que sufocou o Guimarães e resolveu o jogo, e fez uma segunda parte fraquinha, em que não sofreu o empate por milagre e acabou por marcar no fim numa gigantesca fífia do adversário. Mas Rui Vitória já mostrou a sua arte para colmatar os buracos com prata da casa, e isso voltará a acontecer.

Pese embora a confiança que o cetro de campeão dá ao Benfica, acho, ainda assim, que o FC Porto é o maior candidato ao título. O Sporting parte em terceiro. Também será terceiro em termos da qualidade do plantel, mesmo com as incógnitas sobre o real valor de algumas aquisições. E há ainda que ter em conta o ‘fator Jesus’: acredita-se sempre que uma equipa treinada por Jorge Jesus pode chegar ao título, mesmo sem os melhores jogadores.

Só que isto coloca sobre os ombros do treinador leonino um grande peso. Depois de cada derrota, surgirão novas dúvidas, novas notícias de confrontos entre Jesus e Bruno de Carvalho. Mas o certo é que, já não morrendo de amores um pelo outro, estes dois homens estão umbilicalmente ligados pela necessidade imperiosa de ganhar.