A atriz Carla Andrino usou a sua página no Facebook para anunciar que terminou os tratamentos para combater o cancro da mama e deixar uma mensagem comovente a todos os que a acompanharam neste processo.

“Terminei os tratamentos, VIVA! Por isso, hoje, não quero ver nem ouvir nada a não ser sorrir e sentir-te (desde o início que tinha a foto preparada para este final, porque acreditava nele)! E agradecer. Agradecer teres querido continuar a namorar comigo, vida!”, lê-se no início da mensagem partilhada pela atriz no domingo passado.

“Agradecer aos técnicos de saúde do IPO de Lisboa (médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas e auxiliares), pela aliança entre a excelência profissional e o humanismo. Agradecer à família e aos amigos que acompanharam, de perto, este momento, único, de crescimento. Agradecer aos milhares de pessoas (a maior parte desconhecidas, mas muito queridas), que lutaram pela minha recuperação - expressa através de mensagens, partilha de histórias e, até, orações a entidades superiores”, escreveu Carla Andrino.

A atriz aproveitou ainda para deixar uma mensagem especial ao marido, Mário Rui.

“Ao longo destes 10 meses estiveste, como sempre, discreto mas presente. Contido, mas comovido. Acompanhaste-me ao hospital, diariamente, esperando horas, com a tranquilidade e o sorriso que te caracterizam. Imagino (sim, porque nunca mo disseste), o medo que sentiste em me perder. Em casa, cumpriste, à risca, todos os procedimentos recomendados pelos médicos, transformando-te no melhor enfermeiro do mundo. Do ‘"meu’ mundo. Aqui e ali, vi os teus olhos encherem-se de lágrimas que não permitistes deixar cair. Por ti, por mim, por nós. Amo-te tanto, meu Amor”.

Carla Andrino, que completa 51 anos esta segunda-feira, termina o texto com uma mensagem de esperança: “Sossega, sosseguem! Desde o início que fiz questão de ter uma palavra a dizer em todo este processo. Não, não ia morrer disto. Mas, caso isso acontecesse, seria com a dignidade com que me tenho esforçado por viver. O presente, não o passado nem o futuro. O aqui e o agora. É isso que importa, o que fica para a história. Para mais tarde recordar. Amanhã, mais do que comemorar o meu 51 aniversário, vou festejar a VIDA. Prometo ser-te fiel e honrar-te até ao fim, VIDA!”.