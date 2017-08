O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, falou esta segunda-feira pela primeira vez sobre a saída do atleta do clube espanhol.

“Neymar é história. Neymar fez parte do nosso clube, mas hoje é história. Foi uma decisão sua, apesar de termos feito tudo o que estava ao nosso alcance para que ficasse», começou por dizer em conferência de imprensa.

“O compromisso de fidelidade do Messi deve ser um exemplo, assim como o do Iniesta. Prevenimos que Neymar podia sair e por isso é que subimos a cláusula”, concluiu.

Recorde-se que o clube parisiense anunciou a contratação do avançado brasileiro, que assinou por cinco anos, depois de os seus representantes terem pago os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão diretamente ao Barcelona.