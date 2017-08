Entre a tragédia e a farsa

Com o golpe que derrubou o primeiro-ministro eleito do Irão, a 15 de agosto de 1953, a CIA inaugurava a sua história de ações contra governos democraticamente eleitos

Na próxima semana, faz 64 anos que a CIA derrubou o seu primeiro governo. Nesse dia, o país que se libertara do jugo colonial através de uma revolução tornava-se imperialista. E, instigado pelo velho colonizador britânico a concretizar o trabalho que este não conseguira, derrubou um governo popular, liderado por um homem admirado pelo seu povo.

O Irão nunca mais foi o mesmo depois desta conspiração. O xá, fraco e despótico, acabaria por ser derrubado em 1979 por uma revolução islâmica que afastaria definitivamente os Estados Unidos da velha Pérsia e transformaria os dois em inimigos declarados. E tudo começou a 15 de agosto de 1953, num golpe congeminado pela CIA e posto em prática por um neto do presidente Theodore Roosevelt, Kermit Roosevelt.

Como escreve Stephen Kinzer em “Os Homens do Xá – O Golpe no Irão e as Origens do Terrorismo no Médio Oriente”, em 1953, “muitos iranianos viam os americanos como amigos, apoiantes da frágil democracia que tentavam construir há meio século”. No Irão, o ódio estava reservado aos britânicos, a quem “atribuíam todos os males” e a quem viam como exploradores. Os EUA eram aqueles que primeiro tinham conseguido livrar-se dos grilhões coloniais.

Aliás, por trás do golpe da CIA, o primeiro na sua conta – engrossada depois, ao longo do século xx, com outros mais em prol da alegada luta ideológica contra o comunismo, chapéu-de-chuva onde se podiam incluir todos aqueles que não queriam alinhar com os interesses de Washington –, estava a nacionalização da empresa de petróleo britânica do Irão, em 1951.

A Anglo-Iranian Oil Company, fundada em 1909 como Anglo-Persian Oil Company, e que atualmente se chama BP, era a mais lucrativa das empresas britânicas e ganhava fortunas com a exploração do petróleo do Irão, ao mesmo tempo que a maioria da população iraniana vegetava na pobreza crónica e o país recebia migalhas pelos ricos recursos do seu subsolo.

Na altura em que o primeiro-ministro Mohamed Mossadegh decidiu nacionalizar a empresa, não só a maioria dos lucros seguia diretamente para Londres como os benefícios que deviam ficar no Irão eram retidos pela empresa para, alegadamente, pagar dívidas que antigos xás haviam contraído junto de credores europeus. A empresa, que haveria de reclamar (e perder) junto dos tribunais internacionais pela quebra de acordo do governo iraniano, nunca havia cumprido a sua parte nos contratos assinados com o Irão, escusando-se a formar técnicos iranianos, pagando menos aos trabalhadores locais que aos estrangeiros e, ainda por cima, instalando os primeiros em casas com más condições.

Mas, como em todas as ações posteriores, depois desta estreia a derrubar governos, a CIA haveria de arranjar maneira de transformar o mais prosaico objetivo do petróleo num marco da cruzada geral da Guerra Fria e assim fazer cair um primeiro-ministro eleito pelas urnas e substituí-lo por um general retirado a quem pagara 100 mil dólares (Fazlollah Zahedi). Se se perguntar neste momento onde é que já ouviu isto, saiba que a CIA foi usando a fórmula premiada em outros golpes que patrocinou posteriormente, daí a familiaridade com que tudo soa.

“Durante a primavera e o verão de 1953, não passou um dia sem que pelo menos um mulá, um comentador de imprensa ou um político subsidiado pela CIA não criticasse fortemente o primeiro-ministro Mossadegh. Este, que tinha um enorme respeito pela inviolabilidade da liberdade de imprensa, recusou-se a impedir esta campanha”, escreve Kinzer. Quatro quintos dos jornais de Teerão estavam nas mãos de pessoas pagas pela CIA.

No início de agosto de 1953, amadurecido o clima anti-Mossadegh pela imprensa, chegou a vez de os grupos patrocinados pelos serviços secretos norte-americanos tomarem as ruas em protesto contra o primeiro-ministro, empunhando fotos do xá Reza Pahlavi e gritando frases a favor da monarquia. Para os jornais e esses populares, Mossadegh não era mais do que um comunista fanático que precisava de ser contido antes de ser tarde de mais. Estava criada a atmosfera propícia, os dados estavam lançados, e já se sabe o que aconteceu no dia 15 de agosto.

Como escrevia Marx, atualizando a frase de Hegel, a história está sempre a repetir-se, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa. No caso da CIA e dos seus golpes patrocinados, tragédia e farsa são a face da mesma moeda. E se, chegado aqui, o leitor ainda pensa que este texto é sobre o Irão, é porque quiçá continue a viver nessa farsa, e isso sim, é uma tragédia.