O cantor Aaron Carter revelou este sábado, numa publicação partilhada na sua página de Twitter, que é bissexual.

O irmão do backstreet boy Nick Carter referiu ter-se apercebido da sua orientação sexual aos 13 anos de idade, mas que nunca chegou a assumir: “Cresci na indústria do entretenimento e quando era jovem, quando tinha cerca de 13 anos, comecei a conhecer rapazes e raparigas atraentes. […] Tinha 17 anos, depois de algumas relações com raparigas, quando tive a primeira experiência com um homem por quem me senti atraído, com quem trabalhei e cresci”.

O músico destaca ainda que este não é um assunto que o envergonha e que decidiu divulgar para ficar tranquilo: “Isto não me deixa envergonhado, apenas é um fardo que segurei durante muito tempo e que quero deixar de o carregar. Não quero desapontar ninguém”, lê-se na mensagem.

Após ter assumido ser bissexual a imprensa internacional dá conta de que o artista separou-se da namorada Madison Parker.