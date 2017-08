Em entrevista á ervita Eent do Mail on Sunday, o guitarrista dos Rolling Stones, Ronnie Wood, revelou ter removido parte de um pulmão após ter sido diagnosticado com cancro há cerca de três meses.

O diagnóstico ocorreu durante uma consulta de rotina, depois de o médico ter sugerido fazer uns exames exaustivos ao coração, pulmões e sangue, que revelaram a existência de um tumor no pulmão esquerdo.

O músico revelou que decidiu imediatamente fazer a cirurgia e mesmo que o cancro se tivesse espalhado a outras partes do corpo não faria quimioterapia.

“Não iria usar essa baioneta no meu corpo. É mais: não iria perder o cabelo. Este cabelo não iria a lugar nenhum", confessou o guitarrista, admitindo ainda ser um sortudo tendo em conta os excessos que cometei durante a vida.