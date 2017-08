Com a EDP, é mesmo dos 8 aos 80. Se tiver entre 8 e 80 anos, não pode perder a oportunidade que a EDP tem para lhe oferecer. A empresa está a dar 1000 aulas de surf em sete praias portuguesas este verão. Cumpridas estão as sessões na praia do Castelo (14 a 16 de julho), praia de São Torpes (21 a 23 de julho), Praia Grande (28 a 30 de julho), e na praia de Matosinhos (este fim de semana). No entanto, ainda pode entrar na onda com a EDP até ao final de agosto na Praia do CDS, na Costa da Caparica (11 a 13), na praia do Baleal (18 a 20) e na praia de Carcavelos (25 a 27), os locais escolhidos para receber esta iniciativa que decorre entre as 10h e as 12h de cada dia e a que podem aderir todos os interessados.

Para participar basta inscrever-se no espaço Spot EDP (que será instalado em cada uma das praias durante o fim de semana da iniciativa) e no site www.vivaasuaenergia.pt. No local, os participantes terão à sua disposição todo o material necessário (fato, licra e prancha) e a aula será acompanhada por professores da escola de surf de cada praia.

O posicionamento da EDP na modalidade do surf está alinhado com a estratégia e o negócio do grupo, pois trata-se de uma aposta num desporto de mar, um desporto limpo, tal como a aposta da EDP na produção de energias renováveis. Hoje, a EDP Renováveis está presente em 12 países e é um dos maiores produtores, a nível mundial, de energia limpa.

A aposta no desporto – e nos últimos anos vocacionada para os desportos do mar, mais concretamente para o surf – é uma forma de o grupo partilhar alguns dos seus valores com a sociedade civil, clientes e também com os seus colaboradores: o gosto pela prática desportiva e a adoção de hábitos de vida saudável são as mensagens-chave desta aposta.

Este é já o 5.o ano consecutivo que o grupo lança a oferta de aulas de surf – o apoio a esta modalidade teve início em 2011. Além das aulas para despertar o interesse pelo surf, a EDP apoia várias provas para profissionais, como o Cascais Women’s Pro [de 27 setembro a 5 de Outubro na praia de Carcavelos], sendo ainda naming sponsor do EDP Billabong Pro Cascais.