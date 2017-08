A RTP está a ser fortemente criticada devido a um plano que foi transmitido durante a emissão da Supertaça, no passado sábado à noite, na RTP.

Em causa está um grande plano de um seio de uma adepta do Benfica que não agradou os telespetadores. As críticas já chegaram as redes sociais, o que fez com que o realizador Ricardo Espírito Santo, que estava ao leme da emissão da televisão pública, publica-se uma mensagem na sua página de Facebook com um pedido de desculpas.

“Perto do fim da transmissão do jogo da Supertaça, foi emitido um plano que envergonha valores fundamentais. Um zoom out que começava num seio de uma adepta benfiquista”, começou por referir.

"Escuso-me a entrar em detalhes acerca da forma como realizo futebol mas, sem querer soar a justificação - este plano não devia ter sido emitido, ponto final - sempre digo que o que aconteceu foi completamente involuntário", afirmou o realizador.

Ricardo Espírito Santo pediu ainda desculpas aos espectadores e, sobretudo, à adepta benfiquista: “o que julgo mesmo importante é deixar aqui as minhas desculpas aos espectadores e, sobretudo, à adepta benfiquista. Creiam que toda a equipa ficou de rastos. Mas creiam também que não me revejo nos epítetos de ordinário e demais mimos com que fui brindado. Apesar do que aconteceu. Que não devia ter acontecido”, concluiu.