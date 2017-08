De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a partir desta segunda-feira as temperaturas vão aumentar até cinco graus.

A previsão aponta ainda para o dia de hoje muito calor, havendo três distritos do continente e a costa sul da ilha da Madeira sob aviso.

O distrito de Faro e a costa sul da ilha da Madeira estão hoje sob ‘aviso amarelo’ devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima até às 21:00 de hoje. Também os distritos de Lisboa e Leiria estão sob aviso entre as 12h00 de hoje e as 21h0 de terça-feira.

Quanto às temperaturas, em Lisboa vão oscilar entre 17 e 26 graus Celsius, no Porto entre 14 e 22, em Braga entre 14 e 26, em Viana do Castelo entre 14 e 23, em Vila Real entre 14 e 26, em Viseu entre 12 e 25, em Bragança entre 14 e 29, na Guarda entre 11 e 26, em Coimbra entre 15 e 25, em Aveiro entre 15 e 22, em Castelo Branco entre 16 e 33, em Portalegre entre 14 e 30, em Leiria entre 15 e 23, em Évora entre 15 e 34, em Beja entre 15 e 35, em Setúbal entre 16 e 29 e em Faro entre 21 e 34.