O Reino Unido está pronto para pagar até 40 mil milhões de euros para sair da União Europeia (UE), num processo que Bruxelas aponta que custe aos britânicos quase 100 mil milhões de euros. Para além do custo, até ao Brexit – que deverá acontecer em março de 2019 – haverá ainda muito a negociar, nomeadamente as regras dos serviços financeiros.

O valor de 40 mil milhões de euros foi noticiado ontem pelo “Sunday Telegraph”, jornal que cita responsáveis do governo britânico que, sob anonimato, revelaram que o Reino Unido estará disposto a pagar até 40 mil milhões pelo Brexit.

A contrapartida seria a aceitação por parte de UE de uma negociação das questões financeiras no âmbito de um futuro acordo geral sobre as relações – em especial as comerciais – entre Londres e Bruxelas.

A UE defende que antes das negociações comerciais são necessários progressos nas questões financeiras. Bruxelas está a examinar as regras para os serviços financeiros que ainda se aplicarão às empresas de Londres depois de março de 2019.

As instituições comunitárias querem ainda negociar primeiro a questão dos direitos dos cidadãos europeus a residir no Reino Unido e a questão da fronteira entre a Irlanda do Norte (que faz parte do Reino Unido) e a República da Irlanda (Estado-membro da UE).

De acordo com a agência Bloomberg, as negociações em curso – que começaram no início de julho – são sobre a legislação bancária, muito abrangente, que transportará os novos padrões globais para o direito comunitário, bem como um conjunto de novas regras para temas que vão desde as pensões às obrigações, passando pelos derivados (instrumentos financeiros destinados a cobrir os riscos e a volatilidade do mercado).

Todos estes temas são importantes para o Reino Unido, que terá de aplicar todas as leis que forem aprovadas antes do Brexit e ter o mesmo tipo de legislação em vigor depois da saída do bloco comunitário para que as empresas com sede em Londres continuem a ter acesso ao mercado único.

Este acesso ao mercado único – e à união aduaneira – é um dos principais pontos de discussão e negociação, e uma das incógnitas que se coloca com o Brexit, ainda maior devido à divisão no governo inglês.

O ministro das Finanças, Philip Hammond, prefere manter o Reino Unido na união aduaneira – acordo que garante o comércio livre de taxas e tarifas dentro da UE, mas proíbe acordos de comércio com países terceiros. Mas o novo ministro Adjunto para o Brexit, Steve Baker, defende a saída do mercado único e um acordo aduaneiro feito à medida.

Numa união aduaneira, os países-membros aplicam as mesmas tarifas a bens importados de outros locais, mas não a outros países desta união.

Diferentemente do mercado único, não implica as quatro liberdades de circulação: bens, capitais, serviços e pessoas. A união aduaneira é também responsável por perto de 10% do dinheiro conseguido para o orçamento comunitário.

O Brexit implica a saída da união aduaneira, uma vez que cada membro da UE é também membro desta união e ajusta as suas leis à legislação comunitária. Ficando de fora, o Reino Unido teria de fazer um novo acordo. Ao contrário do mercado único, a união aduaneira não implica a obrigatoriedade de contribuir para o orçamento comunitário nem a aceitação da livre circulação de pessoas.

Pagamentos anuais

De acordo com a notícia de ontem do “Daily Telegraph”, o governo britânico planeia efetuar pagamentos anuais de dez mil milhões de euros líquidos à UE, durante um período máximo de três anos após a saída do bloco, em março de 2019.

Estes montantes seriam pagos como contrapartida de um acesso continuado de Londres ao mercado único europeu e “adiantamento” da fatura final. Esta ainda está por definir e a metodologia de cálculo a utilizar será elaborada nesta primeira fase de negociações, a terminar em outubro.