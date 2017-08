A partir de hoje o pagamento de prémios dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa têm novas regras. As mudanças afetam os prémios de 2 mil a 5 mil euros e o objetivo é evitar o branqueamento de capitais.

Para receber um prémio entre 2000 e 5000 euros vai deixar de ser suficiente apresentar o número da conta bancária. Estes prémios são pagos em qualquer mediador, após a recolha e verificação dos seguintes dados de identificação do premiado: nome completo, data de nascimento, NIF, tipo de documento de identificação e respetivos número, data de validade e entidade emitente.

Hoje será o último sorteio do Joker, uma vez que a Santa Casa não definiu uma data de regresso e está a estudar uma nova estratégia com “o lançamento de novos jogos mais apelativos e adaptados às exigências do mercado”. Também o Totobola vai mudar. Os bilhetes deixam de ter o “elenco impresso, eliminando-se assim os jogos de reserva” para que “não exista necessidade de sortear resultados devido à não realização ou adiamento de determinado jogo constante do elenco do concurso”, explica a Santa Casa, em comunicado.