Israel quer fechar delegação da Al-Jazeera

O ministério das Comunicações de Israel anunciou ontem que tem a intenção de fechar a delegação da Al-Jazeera por “incitar a violência”. Há vários anos que as autoridades de Telavive acusam a cadeia de televisão do Catar de acusam a Al-Jazeera de “parcialidade” na cobertura do conflito israelo-palestiniano.