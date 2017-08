O vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, Diosdado Cabello, afirmou este domingo que houve um ataque terrorista a uma base militar controlada por tropas leais ao governo.

Na sua página de Twitter, Cabello relata que "as tropas agiram rapidamente para controlar a situação na base de Paramacay", situada no estado Carabobo” e que houve vários detidos na sequência do ataque.