Veja a lista de alimentos saudáveis, que são maioritariamente compostos por águas, têm baixas calorias e grandes quantidades de fibra que a nutricionista Lisa Young elaborou para o The Independent.

Aipo: é composto por 95% água, contém potássio, fibra e vitamina k. Quanto às calorias uma dose tem apenas seis calorias, mas deve ser consumido fresco para não perder propriedades.

Couve: é rica em ómega-3. Uma chávena de couve tem cerca de 33 calorias, três gramas de proteína e fibra, são ainda ricas em vitaminas.

Mirtilos: são a fruta com maior índice antioxidante e uma chávena de mirtilos tem 85 calorias.

Pepino: maioritariamente composto por água, tem apenas 16 calorias. A principal fonte nutricional do pepino está nas sementes e na casca, tendo grandes índices de fibra e vitamina A.

Tomate: é um alimento que combate as doenças crónicas, o licopeno, e além disso são ricos em potássio e fibra, tendo cada tomate cerca de 25 calorias.

Toranja: metade de uma toranja tem cerca de 50 calorias e traz vários benefícios para a saúde. É rica em fibra e vitamina C, provocando a sensação de saciedade e estabiliza os níveis de açúcar no sangue.

Brócolos: são ricos em nutrientes e contêm vitaminas A, C, E e K e têm ainda uma substância anticancerígena. Uma dose de brócolos tem 31 calorias.

Meloa: é composta por 90% de água e tem apenas 60 calorias por dose. É rica em potássio, vitamina c e um tipo de vitamina A benéfica para os olhos.

Amoras: são ricas em antioxidantes e vitamina C. Auxiliam a digestão e retardam o envelhecimento, tendo uma porção apenas 62 calorias.

Laranja: rica em vitamina C é uma fruta que produz colagénio, que é essencial para a pele. Uma laranja tem cerca de 80 calorias. A camada branca no interior da casca contém elevadas quantidades de fibra que ajudam a reduzir o colesterol e o açúcar no sangue.

Morangos: uma porção tem apenas 50 calorias. É uma fruta rica em vitamina C, antioxidantes, potássio e fibra. São livres de gordura, sódio e colesterol benéfico para o coração.