Michelle Obama utilizou as redes sociais para felicitar o seu marido, Barack Obama, acabando assim com os rumores da separação do casal.

“Um ano mais velho, mas o mesmo marido fenomenal com que casei há 25 anos. Parabéns Barack Obama – amamos-te muito!”, escreveu na sua página de Instagram.

Recorde-se que no final do mês de julho, o site RadarOnline dava conta de um possível divórcio entre Michelle e Barack Obama.