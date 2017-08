A ponte gigantesca sobre o Tejo vai ser um facto?, perguntavam abismados os jornais. Ah! E a Aldeia dos Macacos, inaugurada festivamente no Jardim Zoológico. País feliz esse em mil novecentos e vinte e sete.

Raul Oliveira: jornalista de Os Sports. Tinha estado na Volta a França em 1919. O Tour de France fora criado pelo jornal L’Auto em 1903.

Vamos acumulando dados.

As coisas sucedem-se assim. Ou melhor, acumulam-se.

«A I Volta a Portugal em Bicicleta, prova desportiva de violência», escrevia-se.

Largava de Lisboa, do Marquês de Pombal. Durou vinte e dois dias.

Terça-feira, 26 de abril de 1927.

Duas da tarde. As categorias definiam-se desta forma: por cores – negro para os fortes; verde para os fracos; vermelho para os militares, fossem eles fracos ou fortes que bicicleta civil não atrapalha militar. Isso mesmo, tal qual escrevo e escrevo como li.

Encheu-se, solidária, a parte baixa da cidade de Lisboa.

Nunca se vira nada assim. Pudera! Nem lá fora, na estranja da Espanha ao lado que só teve Vuelta em 1935.

Às 15 horas em ponto, no Cais do Sodré, um vapor da Parceria abarrotou de gente até Cacilhas onde os valentes se fizeram à estrada.

Leia-se: «O percurso, que deve estar concluído a 15 de maio – são vinte e dois dias de marcha! – foi dividido nas seguintes etapas: Lisboa-Setúbal; Setúbal-Sines; Sines-Odemira; Odemira-Portimão; Portimão-Faro;Faro-Beja; Beja-Évora; Évora-Portalegre; Portalegre-Castelo Branco; Castelo Branco-Guarda; Guarda-Torre de Moncorvo; Torre de Moncorvo-Bragança; Bragança-Vidago; Vidago-Braga; Braga-Porto; Porto-Coimbra; Coimbra-Caldas; Caldas-Lisboa.

Cáspite! Para quem andava de câmara-de-ar às costas era de estalo. Ou uma grandessíssima estucha, com diria o Ega n’Os Maias.

Prova modelar!

Voltas não são voltas e de voltas não se dão. Vamos lá pelo país fora até ao tal 15 de maio que era um bocado calculado a olho, mas estamos a falar em 1927, contabilizem lá as décadas que se passaram entretanto. Nesse tempo de antanho, até Lisboa levava um circunflexo volta e meia e dava Lisboa, coisa bem à moda de quem diz toiros em vez de touro e oiro em vez de ouro.

«A Volta a Portugal poderá, mais cedo ou mais tarde tornar-se uma prova modelar como é, por exemplo, a Volta a França».

Sábias palavras, embora ligeiramente exigentes.

Dia 15 de maio de 1927 teve um nome associado para todo o sempre: Augusto de Carvalho. O vencedor, claro está.

Dois mil quilómetros: dezoito etapas.

Agora vejam bem este pormenor: «Até à 17.ª etapa, os corredores, de etapa para etapa, partiram em linha, tomando-se a cada um o tempo gasto. Na 18.ª, todavia, partiram distanciados uns dos outros de harmonia com os tempos obtidos nas etapas anteriores». Um requinte.

Assim sendo, a partida para a última das etapas, entre Caldas e Lisboa, a possibilidade da vitória reduzia-se a três corredores: Augusto de Carvalho, Nunes de Abreu e Quirino. Simplesmente Quirino, embora tivesse também um Oliveira a acompanhar. E se todos os outros já ficavam, por via disto, impedidos de sonhar, o próprio Quirino, simplesmente Quirino, tinha quanto muito uma leviana esperança.

Rafael, também ele!

Caldas da Rainha. A última das etapas da Volta primeira sairá daqui. E, ao mesmo tempo, tão ironicamente como a figura, recorda-se Bordalo Pinheiro, Rafael do nome de batismo, com estátua e tudo.

Junta-se a multidão.

Os atletas, estafados, ouvem o discurso comovido: «Nada está mais perto da lágrima do que um sorriso. No rosto de um homem, uma contração basta».

E eles, todos, de rostos contraídos. Esforço e glória e esforço sem glória…

«Na alma de um artista, porém, é preciso haver uma capacidade predestinada, uma sorte de poder criador que dê, à multiplicidade, tantas facetas como as que tem o diamante que se delapidou do bruto pelo milagre dos cortes; instinto de raça: génio. Depois de Camilo – Rafael. Apenas Camilo se apoiou na desgraça e riu nos intervalos. Rafael riu sempre: nos intervalos é que criou os sentimentos».

E tanta gente se pergunta tantas vezes: há talento no ciclismo? Ou apenas intervalos de lucidez no meio do esforço bruto que parece interminável, quilómetro após quilómetro?

Abeira-se o fim…

Resumem-se os acontecimentos de forma prática: «A primeira etapa foi ganha por Quirino. Efetuadas cinco ou seis etapas, três corredores impuseram-se como favoritos – Quirino, Augusto Carvalho e Santos Almeida. À chegada ao Porto, surgiu outro: o portuense Nunes de Abreu que até aí passara praticamente despercebido. Reconheça-se: os resultados de uma prova desta natureza só podem ser avaliados com justiça através dos técnicos que seguiram os corredores – e dos relatórios destes últimos. Todavia, a prova, sob o ponto de vista de propaganda do ciclismo, é importante. A semente está lançada à terra!”

A Volta regressa às estradas, o povo entusiasmado de atenção às suas peripécias, mais nome sonante, menos nome sonante.

É Verão! Contrariando toda a dimensão humana, o esforço físico vai para lá dos seus próprios limites. Os corpos fervem, derretem de suor, consomem-se nas temperaturas caniculares.

É simplesmente assim…

Augusto de Carvalho. António Augusto de Carvalho. Quem diria... Decorreram apenas noventa anos. Bendita seja a memória! A Volta está na estrada e o povo estende-se, colorido, nas bermas do caminho.