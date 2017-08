Maria Vieira é, uma vez mais, protagonista de um novo comentário polémico.

A atriz comentou uma publicação feita Paul Joseph Watson, um jornalista britânico, que juntou provas que deitam por terra o estilo de vida ambientalista de DiCaprio.

“Atenção: antes que amanhã alguma das publicações do costume venha escrever ou afirmar que a Maria Vieira atacou, arrasou ou chamou idiota ao Leonardo DiCaprio, que fique bem assente que quem fez isso foi, na realidade, o Paul Joseph Watson”, começou por referir.

“Eu limito-me tão só a concordar com ele!”, explicou Maria Vieira num comentário publicado na sua página de Facebook.

“Pois é, o DiCaprio que é um grande defensor do ambiente e que passa a vida a protestar contra o Aquecimento Global (algo que os mais conceituados e mais prestigiados cientistas do mundo – mais de 30 mil deles – negam peremptoriamente) passa a vida a viajar em jatos privados à volta do mundo e em iates que consomem mais combustível fóssil do que 1000 autocarros da Carris todos juntos, dando conferências sobre o Aquecimento Global para o qual ele é um dos maiores contribuidores do planeta!”, lê-se na mensagem.

“Vejam o vídeo e divirtam-se muito ao vê-lo porque não há nada como desmascarar um valente hipócrita e um milionário idiota, como diz, com muita razão, o Paul Joseph Watson…”, apelou a atriz.