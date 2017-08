Vila Franca de Xira é terra de aficionados e amantes da festa brava, mas o PAN – o partido que mais se tem batido pelo fim das touradas –, vai à luta e já apresentou a candidatura de Adélia Gominho. «Apesar da tauromaquia ainda exercer um papel de agregação em algumas comunidades, não é transversal a todo o concelho, conforme vários registos históricos. Também no município de Vila Franca de Xira há muitas pessoas que não se revêem nessa forma de expressão. Assim, a autarquia não deve incentivar nenhuma atividade violenta, quer envolva pessoas, quer animais», defendeu, em declarações à agência Lusa, esta semana, a candidata do PAN.

O PAN apresenta como uma das prioridades tornar os órgãos do município «mais transparentes de modo a facilitar uma democracia mais participativa».

O PSD, que nas últimas eleições autárquicas concorreu em conjunto com o MPT e o PPM, junta agora também o CDS. A candidata é a social-democrata Helena Pereira de Jesus. A coligação promete «potenciar a cultura e a tradição» e aumentar a segurança no concelho. Rui Rei lidera a lista da coligação de direita à Assembleia Municipal e é atualmente vereador na autarquia. Foi chefe de gabinete do presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, e defende que «a Assembleia Municipal não pode continuar a ser uma voz comandada a partir da Câmara Municipal, mas deve refletir e defender os interesses dos munícipes».

O candidato defende que as reuniões da assembleia devem ser transmitidas «em directo online» e «as atas, requerimentos e perguntas dos eleitos e cidadãos e respetivas respostas da Câmara e da Assembleia Municipal» devem ficar acessíveis aos cidadãos.