A Supertaça Holandesa ficou marcada por um momento em que o árbitro recorreu à tecnologia do vídeo-árbitro, gerando o caos em campo.

Tudo aconteceu aos 54 minutos quando o Vitesse se queixou de uma grande penalidade, mas a falta não foi assinalada e, na sequência de um contra-ataque, o Feyenoord marcou, originando o 2-0.

A equipa do Feyenoord já festeja a vantagem do marcador quando, o árbitro fez sinal para utilizar o vídeo-árbitro e foi ver as imagens na área contrária. Anulou o golo do Feyenoord e decidiu dar penálti ao Vitesse, que acabou por igualar o marcador (1-1).

As equipas mostraram o seu descontentamento pela atitude do árbitro, contudo o Feyenoord acabou por vencer o Vitesse já nas grandes penalidades (4-2), conquistando a terceira Supertaça da Holanda.