A EDP comprou 5,03% das ações da EDP Renováveis (EDP R) no âmbito da Oferta Pública de Aquisição que foi lançada em março e comunicada ontem ao mercado.

O objetivo da elétrica, que já detinha 77,53% das ações da empresa, era comprar os restantes 22,47% e retirar a EDP R do PSI 20 – o principal índice da bolsa de Lisboa –, tendo oferecido 6,75 euros por ação. O preço tinha sido

contestado por alguns dos outros investidores, que assim mantêm 17,44% do capital social.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM) a EDP considerou que o resultado da OPA «é um passo adicional para reforçar a cooperação e integração das operações na atividade de produção de energia eléctrica através de fontes de energia renovável assim como a simplificação do ‘Equity Story’ da EDP».

O comunicado enviado pela empresa liderada por António Mexia revela ainda que na OPA «foram integradas junto do sistema de centralização de ordens da Euronext um total de 7.845 ordens de aceitação na OPA, correspondentes a um total de 43.907.516 acções». Tendo em conta o preço por ação, «o investimento global por parte da EDP na OPA é de 296 milhões de euros e, em resultado da mesma, a EDP passará a deter 720.191.372 acções da EDP Renováveis, S.A., as quais correspondem a 82,6% do respectivo capital social e direitos de voto». A oferta será liquidada na próxima terça-feira, 8 de agosto.

A informação comunicada ontem ao mercado pela Euronext Lisboa, a quem coube apurar os resultados da OPA, referia que a EDP R continuará a transacionar no PSI20. Caso a EDP tivesse conseguido mais capital social da empresa de energias renováveis, era provável que os seus títulos deixassem de estar cotados no PSI20 e mesmo na bolsa.

‘Há alternativas’

No final do mês passado, António Mexia tinha explicado numa teleconferência com investidores que qualquer alternativa a retirar a Renováveis da bolsa não será decidida no curto ou médio prazo.

«Queremos ser muito claros que há alternativas se ficarmos abaixo dos 90%» disse o CEO da empresa, acrescentando que a EDP «ficará muito confortável com qualquer resultado, foi uma oferta sem condições, e as pessoas não devem esperar qualquer reação caso não conseguirmos atingir os 90%».

Dias antes, a MFS Investment, gestora de ativos norte-americana que detém 4% do capital da EDP Renováveis, tinha anunciado a sua discordância em relação ao preço de 6,75 euros por ação proposto na OPA, considerando que a EDP R deveria estar a ser negociada em bolsa por «mais do que o dobro» deste valor, apontando para um preço mínimo de 11,73 euros por ação, segundo uma declaração pública datada de 21 de julho.

A MFS, que controla 35,9 milhões de euros e é a maior acionista da EDP R depois da EDP, apelou ainda aos outros acionistas minoritários para que levassem em conta as avaliações que disponibilizou devido à OPA e que apontavam para um preço muito superior ao oferecido pela EDP. «Do nosso ponto de vista, os argumentos incluídos no prospeto não providenciam uma visão equilibrada e precisa do valor subjacente da EDP Renováveis. As metodologias usadas parecem distorcer os valores resultantes em favor da EDP com desvantagem para os accionistas minoritários», revelou a MFS numa carta enviada a 21 de julho.

Também a gestora britânica Ecofin defendia que os 6,75 euros oferecidos pela EDP na OPA à Renováveis eram um valor muito baixo e rejeitou vender.

OPA potestativa

Uma vez que garantiu menos de 90% do que estava em oferta e passou a deter menos de 90% da empresa liderada por MansoNeto, a EDP fica impossibilitada de lançar uma OPA potestativa. Numa operação deste género, os outros acionistas seriam obrigados a vender as ações a 6,75 euros por unidade.

Em aberto fica a possibilidade de a EDP avançar com uma fusão transfronteiriça por incorporação da EDP Renováveis — que tem sede em Espanha.

Este tema foi pouco explorado pela elétrica nacional aquando do lançamento do prospeto, mas pode determinar a saída da subsidiária da bolsa.

Para já a EDP R mantém-se no PSI 20, que continua com 19 empresas cotadas, mas como uma liquidez mais reduzida. Os investidores só vão poder negociar pouco mais de 17% (152 milhões de ações) do capital da EDP Renováveis no mercado.