Considera o centro como uma centrifugadora de partidos. Porquê?

Porque, hoje, é aquilo que ele é. Hoje. Para mim foi sempre um não-lugar político, mas antes havia um consenso: o Estado social como ferramenta para garantir a paz social e manter a distância do perigo comunista, e que o instrumento para esse Estado social era a construção do bloco europeu. O consenso estava aí, nas duas grandes famílias europeias, a social-democracia e a democracia-cristã.

E Portugal insere-se aí?

Portugal será sempre um caso esquisito porque tem um objeto político esquisito: o PSD. Do ponto de vista político é muito difícil de catalogar, mas por facilidade pode incluir-se na família da democracia-cristã, com outras pequenas especificidades.

E o que matou esse consenso?

É um processo que começa no final dos anos 70, com a ruptura à direita de Margaret Thatcher, continua com a queda do Muro de Berlim que significava o fim do risco comunista, e concluiu-se com uma alteração do projeto europeu, que começou em Maastricht.

Quanto mais integração europeia menos consenso, é isso que vê?

O termo ‘integração’ ou ‘aprofundamento’ é para mim muito neutro. Eu fui um feroz defensor da integração europeia e do aprofundamento da União, mas não é indiferente em quê. A Europa sempre foi um projeto de mercado, mas o euro alterou o projeto completamente. A construção de uma moeda única sem uma dívida comum, sem um orçamento comum, sem uma democracia comum, não se pode vir fazer agora porque já não se volta atrás. Agora é tarde. Hoje, a grande função da União Europeia é garantir a concorrência que, na lógica europeia, passa pela destruição de parte do Estado social e do papel do Estado na economia. A integração europeia, hoje, é feita em nome de um projeto político que é contra a vontade do que uma maioria de europeístas defendia.



