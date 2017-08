A defesa de José Sócrates confirmou ao SOL ter conhecimento do inquérito, usando a ironia para se referir à demora e tecer críticas idênticas às que têm feito na Operação Marquês: «Se a investigação começou há cinco anos é natural que ainda esteja em curso». O advogado João Araújo completou ainda dizendo que Sócrates ainda não foi confrontado mas, irónico, disse que ainda vai a tempo: «Daqui a mais 10 anos talvez tenhamos essa oportunidade». A concluir, referiu que se Sócrates for confrontado com este assunto «será interessantíssimo». Araújo considera que esta investigação «mostra o grau de bandalheira em que vive o MP».

Augusto Santos Silva

Ministro da Defesa

Santos Silva, hoje ministro dos Negócios Estrangeiros, não enviou a documentação aos juízes. Confrontado pelo SOL, não respondeu em tempo útil.

Vieira da Silva

Ministro da Economia da Inov. e do Desenvolvimento

O atual ministro do Trabalho e da Segurança Social, peso político deste Governo, foi um dos investigados. Contactado pelo SOL, não respondeu.

Maria Manuel Leitão Marques

Secretária de Estado da Modernização Administrativa

A atual ministra da Presidência e da Modernização Administrativa diz que não foi «ouvida pelo MP sobre este processo».

Pedro Marques

Secretário de Estado da Segurança Social

Pedro Marques, hoje com a pasta do Planeamento e das Infraestruturas, não respondeu às questões do SOL até à hora de fecho desta edição.

Manuel Heitor

Secretário de Estado da Ciência, Tecn. e Ens. Superior

Manuel Heitor, hoje ministro da pasta em que já foi secretário de Estado, assegurou: «Nunca foi contactado» pelo Ministério Público.

Marcos Perestrello

Sec. Estado da Defesa

Marcos Perestrello, quevolta a ter no Governo as funções que tinha à data da queixa, não respondeu ao SOLaté à hora de fecho desta edição.

Jorge Lacão

Ministro dos Assuntos Parlamentares

O atual vice-presidente da Assembleia da República não esclareceu o SOL, até à hora de fecho desta edição, se já foi ouvido pelo Ministério Público.

Gabriela Canavilhas

Ministra da Cultura

A deputada e candidata pelo PS à Câmara de Cascais disse não ter sido contactada pelo MP e que «não há nada», rematando: «É tudo gente séria».

Fernando Medina

Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e do Desenvolvimento

O presidente da Câmara de Lisboa, questionado pelo SOL sobre o processo, não respondeu até à hora de fecho.

Manuel Pizarro

Secretário de Estado Adjunto e da Saúde

«Desconheço o processo», disse ao SOL o candidato à Câmara do Porto pelo PS, acrescentando que não foi contactado pelo Ministério Público.

Isabel Alçada

Ministra da Educação

A actual assessora do Presidente da República para a Educação disse ontem ao SOL não ter sido contactada pelo Ministério Público sobre este processo.

Pedro Silva Pereira

Ministro da Presidência

Questionado sobre este inquérito, o hoje eurodeputado do PS Pedro Silva Pereira não respondeu ao SOL até à hora de fecho desta edição.

Carlos Zorrinho

Secretário de Estado da Energia e da Inovação

O eurodeputado socialista Carlos Zorrinho disse ontem ao SOL não conhecer o caso: «Não fui contactado e desconheço o processo».

Outras reacções

O SOL contactou ainda ex-membros do Executivo em funções entre 2009 e 2011 que atualmente exercem outros cargos, mais longe dos holofotes da política.

A ex-ministra da Saúde Ana Jorge disse ao SOL que se recordava do caso, mas que «nem na altura e nem agora» tinha sido contactada pelo Ministério Público.

Também Bernardo Trindade, ex-secretário de Estado do Turismo que foi um dos nomeados pelo atual Governo para administrador não-executivo da TAP, disse não ter sido contactado.

A mesma resposta chegou do professor do ISEG e ex-ministro das Obras Públicas, António Mendonça.

Já Luís Amado, ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Fernando Teixeira dos Santos, ex-ministro de Estado e das Finanças e atual presidente do BIC, Rui Pereira, ex-ministro da Administração Interna, e João Gomes Cravinho, ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e atual embaixador da União Europeia no Brasil, não responderam ao SOL até à hora de fecho desta edição.