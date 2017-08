Estamos a 29 de maio, são 14h30. A dormência agitada em que Luanda há meses está mergulhada é subitamente interrompida por um grande aparato policial nas zonas envolventes do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro. Há carros da Polícia e pickups carregadas de homens com armas nas mãos. Uns estão mesmo de pé na caixa aberta com AK-47. Um desses pontos é o cruzamento da Avenida 21 de Janeiro com a Avenida Revolução de Outubro, ponto nevrálgico para quem chega à cidade por via aérea.

Apesar dos elementos estranhos ao dia a dia da capital angolana, a vida segue aparentemente normal dentro de cada candongueiro (o transporte para aqueles que não têm mais de 100 kwanzas para o trajeto), dentro de cada carro, dentro dos quase nenhuns autocarros que percorrem aquelas vias retas e largas a perder de vista que cruzam a cidade.

Os últimos dias tinham sido de especulação sobre o estado de saúde do Presidente da República José Eduardo dos Santos e na internet chegou mesmo a dizer-se que teria morrido em Espanha, onde estava desde o dia 1 de maio.

«Eu acho que se morreu mesmo os angolanos deviam saber, é um assunto de Estado não é assim?». A pergunta retórica tinha surgido numa conversa de véspera e foi lançada por um dos angolanos que me conduziu pelo país.

António Ribeiro (nome fictício) reconhecia o papel do Presidente para a paz no país, mas estava inquieto com o que poderia acontecer se Eduardo dos Santos morresse antes das eleições marcadas para o próximo dia 23.

Naquele dia estava trânsito como sempre, sobretudo àquela hora. O quadro de polícias e alguns militares estava ali pintado à direita de quem seguia na 21 de Janeiro para sul. «O Presidente deve chegar hoje de Espanha, por isso é que eles estão aqui assim», atirou um dos meus colegas angolanos que me acompanhavam dentro do carro.

A notícia ainda tardou umas horas a chegar aos jornais angolanos, mas no final do dia o regresso foi anunciado. A agência espanhola EFE conseguiu a confirmação da viagem junto de uma fonte da embaixada de Angola em Madrid e a informação rapidamente chegou aos sites dos media angolanos e até às televisões.

Às 19h20, o Novo Jornal anunciava que o Presidente angolano tinha chegado ao país depois de uma estada de três semanas em Barcelona. Estava explicado o reforço de segurança.

Os rumores que foram sendo criados foram também fomentados por versões diferentes sobre o verdadeiro motivo que tinha levado José Eduardo dos Santos a Espanha, com o ministro das Relações Exteriores, George Chikoti, a admitir que se tratava de um tratamento e fontes da Embaixada de Angola em Madrid a referirem que tudo se tratou de umas férias.

A chegada a Luanda punha assim um ponto final em semanas de especulação e de incerteza social e política. Semanas antes, o site Maka Angola, do ativista e jornalista Rafael Marques, tinha noticiado haver uma grande preocupação da Presidência da República e do MPLA (o partido que está no Governo desde 1975) com o agravar do estado de saúde do chefe de Estado, uma versão que acabaria por merecer uma reação de Isabel dos Santos, filha do presidente e presidente do Conselho de Administração da petrolífera estatal Sonangol: «[O objetivo é] criar confusão e tumulto político».

Presidente Antecipou-se

O ponto alto da incerteza e da apreensão só não ganhou outras proporções porque José Eduardo dos Santos se antecipou mais uma vez aos acontecimentos quando a 25 de abril convocou eleições gerais para o próximo dia 23 de agosto – para eleição dos deputados à Assembleia Nacional e do novo chefe de Estado. E tudo aponta para que seja o candidato do MPLA João Lourenço (atual ministro da Defesa) o novo Presidente de Angola, ao fim de 38 anos da era Dos Santos.

Ainda assim, a tranquilidade nunca reinou verdadeiramente nessas semanas de maio, pelo menos dentro do MPLA, uma vez que é muito importante para o partido que esta seja uma transição pacífica. Além disso, ainda que deixe de ser presidente de Angola, José Eduardo dos Santos ficará à frente do partido até ao próximo ano.

Após o susto de maio, o ainda Presidente angolano voltou a ser notícia no final de julho, altura em que foram publicadas notícias em Portugal e em Angola sobre o agravamento do seu estado de saúde e de uma nova viagem a Barcelona.

Enquanto o país vive um dos períodos de maior incerteza política, José Eduardo dos Santos parece ter a intenção de manter a sua influência. No final do mês passado, por exemplo, o Parlamento aprovou um decreto que lhe permite nomear chefias da Polícia Nacional, dos Serviços de Inteligência e das Forças Armadas por oito anos (quatro anos, mais uma prorrogação de outros quatro).

E há mais pessoas da confiança de Eduardo dos Santos que continuarão na cena política (direta ou indiretamente), como é o caso de Manuel Vicente. O atual vice-presidente é um dos homens que apesar de abalado por várias polémicas, entre as quais a acusação do Ministério Público português por alegada corrupção a um procurador do Departamento Central de Investigação e AçãoPenal, continua a ser uma figura de peso no Palácio da Cidade Alta.

Uma fonte do MPLA admitiu já ao Expresso que «com homens da sua confiança nestas áreas, a estratégia de José Eduardo dos Santos visa amarrar quem vier a substituí-lo». Ou seja, na prática, João Lourenço terá de saber gerir o papel de Presidente com o de subordinado.

É caso para dizer que a única incerteza que não reina em Angola é a do poder que Eduardo dos Santos pretende ter, mesmo quando enfraquecido por um cancro da próstata. A agência Bloomberg escreveu nos últimos dias isso mesmo: «Deve manter o controlo nos bastidores quando deixar de ser Presidente de Angola, este mês, depois de quase quatro décadas no poder».

A melhor imagem disso foi a proposta do projeto de Lei Orgânica do MPLA para criar a figura de presidente emérito – que teria uma pensão vitalícia de 90% do vencimento, bem como imunidade e outras regalias de Presidente. A lei que tanta polémica causou, merecendo até críticas de Maria Eugénia Neto, viúva do primeiro Presidente angolano, Agostinho Neto, acabou por ser aprovada no essencial mas sem o título ‘presidente-emérito’.

A hegemonia do MPLA

Nas principais vias de Angola há bandeiras a anunciar o ano de eleições. São muitas, hasteadas nos pedaços de cimento que dividem os dois sentidos, são mais do que os candeeiros públicos. Lisas pretas, amarelas e vermelhas. Nos intervalos, propaganda política – que em Luanda é dominada pelo MPLA.

Mas não é só nas ruas que se sente a força do partido que nunca saiu do poder. Segundo a associação cívica Handeka, criada por Luaty Beirão e outras personalidades, 85% da cobertura nas televisões e rádios são para o MPLA.

Os dados foram tornados públicos esta semana e apontam para que em 500 minutos monitorizados, mais de 330 eram da campanha do partido que está no poder desde 1975, sendo que o maior partido da oposição, a UNITA, não foi além dos 14 minutos. Os resultados levaram inclusivamente o ativista Luaty Beirão a fazer duras críticas à forma como este processo está a ser levado a cabo.

Enquanto isso, vão surgindo acusações de parte a parte nos jornais, havendo mesmo casos mais extremos. A UNITA, por exemplo,acusou elementos do MPLA de ataques violentos às suas caravanas e garante que o partido de Eduardo dos Santos está a voltar ao discurso da guerra.

Isto porque, na última terça-feira, João Lourenço aproveitou para lançar algumas farpas ao maior partido da Oposição num comício em Bié – uma das regiões que mais sofreu com as três décadas de guerra civil: «Aqueles que destruíram a indústria e, consequentemente, destruíram os postos de trabalho que a indústria oferecia são os mesmos que hoje vêm dizer que a juventude não tem emprego».

A UNITA não demorou a reagir, dizendo que existe «a intenção clara de atiçar ódios, que os angolanos enterraram desde 2002, demonstrativo de que os atos de intolerância que estão a decorrer um pouco por todo o país não são factos isolados».

Mas o discurso da Oposição vai mais longe e refere mesmo que o MPLA enveredou «mais uma vez, por assassinatos seletivos de cidadãos, por motivos políticos».

Momento inédito para o País

Além do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), no próximos dia 23 os cerca de 9,3 milhões de eleitores inscritos poderão ainda votar Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASA-CE), Partido da Renovação Social (PRS), Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) e Aliança Patriótica Nacional (APN).

Mas nas primeiras eleições desde que o país está em paz, em que José Eduardo dos Santos não se recandidata, todos os cuidados são poucos e a Polícia Nacional já anunciou que vai mobilizar 103 mil agentes para prevenir os incidentes. A eleição dos 130 deputados pelos círculo nacional e dos 90 pelos círculos provinciais vai acontecer sem a observadores da União Europeia – apenas com a presença de quatro peritos deste bloco.

No final de julho, aos jornalistas, o diretor para África, Médio Oriente e Organizações Regionais do Ministério das Relações Exteriores angolano, Joaquim do Espírito Santo, explicou a divergência: «A União Europeia queria ter podido estar aqui mais tempo, no quadro da observação eleitoral. A resposta que recebeu é que, de fato, a nossa lei eleitoral não permitia isso».

Os peritos que estarão presentes da UE não terão que fazer qualquer relatório no final da missão.

Até lá, José Eduardo dos Santos continuará a mostrar a sua força, como fez ontem ao lançar a primeira pedra da barragem Caculo Cabaça, o maior projeto hidroelétrico num país que ainda sofre com as quebras diárias de eletricidade. Além desta incursão à província do Cuanza Norte, ontem ainda teve tempo para inaugurar a Central Hidroelétrica de Laúca, na província de Malanje.

O ar especialmente sorridente com que ontem apareceu em frente às câmaras de televisão não faz, porém, esquecer a apreensão geral. E isso era claro já naquele final de maio, no dia seguinte à sua chegada de Barcelona.

As largas avenidas de Luanda já não estavam com polícias e militares de armas na mão, mas nos carros e nos candongueiros os angolanos continuavam como se nada tivesse acontecido.

Sem saber do seu futuro, esbarrando a cada esquina, a cada poste, a cada ponte pedonal, com a cara de João Lourenço: será o homem certo? Não se sabe. E terá a liberdade de que precisa? Logo se verá.