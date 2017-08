O Benfica venceu na noite deste sábado por 3-1 o Vitória de Guimarães no Estádio Municipal de Aveiro, conquistou a sua sétima Supertaça Cândido de Oliveira e começou a temporada com o pé direito, dissipando assim pelo menos parte das dúvidas que surgiram com a titubeante pré-temporada dos “encarnados”.

Os tetra-campeões entraram com grande intensidade e cedo se colocaram em vantagem. Jonas e Seferovic marcaram os dois golos do Benfica no primeiro tempo. Primeiro o brasileiro, logo aos seis minutos, depois de um erro do guarda-redes vimaranense Miguel Silva, que entregou a bola a Jonas com um mau alívio.

Seferovic ampliou a vantagem pouco depois, aos 11 minutos, servido por Pizzi. O começo fulgurante estava nas mãos dos “encarnados”, mas, ao cair da primeira parte, aos 43 minutos, Ralphinha reduziu para 2-1, numa jogada em que o guardião Varela ficou mal na fotografia. O avançado do Guimarães encostou na linha do golo com a cabeça.

O Guimarães foi fazendo por merecer o empate no decorrer do segundo tempo, mas foi o Benfica quem restituiu a vantagem de dois golos na primeira intervenção de Rui Vitória, que colocou Jiménez no lugar de Jonas aos 81 minutos, e, passados dois, o mexicano fez o 3-1 final, num golo novamente servido por Pizzi.