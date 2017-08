O velocista jamaicano Usain Bolt ficou em terceiro lugar na última competição de 100 metros da sua carreira, perdendo o primeiro lugar da final deste sábado em Londres para o americano Justin Gatlin na noite em que se despediu da pista.

O atleta americano acabou a prova com 9 segundos e 92 centésimos, à frente do compatriota Christian Coleman, em segundo (9,94(, e do velocista jamaicano, que falhou a celebração no seu último Mundial de Atletismo.

Os três atletas convergiram sobre a meta praticamente em uníssono e foi preciso recorrer aos ecrãs para ver quem fora o vencedor. As bancadas apuparam ao aperceberem-se de que Bolt perdera o ouro, mas o jamaicano silenciou-as com um dedo nos lábios.