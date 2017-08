O Paris Saint-Germain venceu sem dificuldades o recém-promovido Amiens por 2-0 na tarde deste sábado, mas as atenções estavam sobretudo voltadas para as bancadas, onde o jogador mais caro na história do futebol se sentou a assistir à nova equipa.

Neymar ainda espera a documentação necessária da Liga Espanhola para jogar, mas este sábado já desceu ao relvado, embora, por enquanto, apenas para se dirigir aos fãs. “Paris é mágico”, disse o jogador brasileiro no “Parque dos Príncipes”.

Na partida do PSG marcaram Cavani e Pastore. O Amiens nunca jogou na primeira liga francesa e resistiu até ao final da primeira parte até sofrer o primeiro golo. O segundo surgiu já no segundo tempo. Gonçalo Guedes entrou aos 85 minutos e substituiu Cavani.

O Mónaco de Leonardo Jardim venceu também o jogo da primeira jornada, contra o Toulouse, e, por enquanto, partilha os precoces três pontos com o PSG.