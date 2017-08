O presidente norte-americano iniciou este sábado o seu 11.º período de férias, o mais prolongado de todos até ao momento, contrariando a imagem de trabalhador “infatigável” que promoveu ao longo da campanha e suscitando críticas entre os eleitores e na imprensa. “Lazy Boy” – rapaz preguiçoso –, lança a mais recente edição da revista “Newsweek”, somando às férias de Trump o seu costume de ver horas de televisão diariamente.

Este novo período de férias vai ter a duração de 17 dias, envolverá “algum trabalho” e é mais que qualquer um alguma vez tirado por Barack Obama, como notava este sábado a BBC. Segundo a emissora britânica, por esta altura Obama tirara apenas duas pequenas férias, de trabalho também. O ex-presidente nunca passou mais do que dez dias fora de Washington.

Does Trump still want to be president? America’s boy king doesn’t like to work hard. Read our latest cover story: https://t.co/SPddThkJin pic.twitter.com/gyAhCqV4Up