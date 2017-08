O calor está também a provocar dezenas de incêndios florestais em Itália, França e Espanha.

Em Espanha, o serviço meteorológico já emitiu um alerta de emergência devido às temperaturas que podem chegar aos 44ºC em algumas zonas do país.

Também na Eslovénia as autoridades uma “noite tropical” nas montanhas, a uma altitude de 1.500 metros, com as temperaturas a estarem acima dos 20.ºC durante a noite.