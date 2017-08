A Procuradoria Geral da República diz que não há ministros entre os arguidos no inquérito sobre o alegado uso indevido de dinheiros públicos através de cartões de crédito.

O esclarecimento foi feito após a notícia desta edição do Semanário SOL que dava conta da investigação a vários ministros e secretários de Estado do segundo Governo de José Sócrates por suspeitas de ilegalidades no uso de dinheiros públicos.

Questionada várias vezes pelo SOL, a PGR confirmou que há arguidos neste processo mas recusou sempre identificar quem eram e quantos.