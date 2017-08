É mesmo assim: a 21 de agosto vamos todos pesar menos um quilo. Tem tudo a ver com um eclipse solar.

A NASA explica que no dia 21 de agosto vai acontecer um eclipse solar que vai influenciar a influência gravitacional da Terra, do Sol e da Lua. Esse efeito vai fazer com que fiquemos mais leves apesar de não termos emagrecido, já que a força gravitacional será menor.

Este efeito, que poderá fazer com que fique com menos um quilo, durará apenas algumas horas.

O eclipse solar será apenas visível nos EUA.