No Dia Internacional da Cerveja recordamos uma história bizarra e trágica. Em outubro de 1814, houve um desastre industrial em Londres – mais precisamente uma inundação de cerveja.

De acordo com um artigo publicado no Smithsonian Magazine, um “tsunami de cerveja com cerca de 4,5 metros de altura varreu as ruas” de Londres, depois de ter ocorrido uma fuga de um barril gigante que se encontrava na cervejaria Horse Shoe. Continha mais de 610 mil litros de cerveja. O desastre com este barril causou um efeito dominó, fazendo com que outros rebentassem. Ao todo, foram libertados mais de um milhão de litros de cerveja.

E porque existia um barril tão grande neste estabelecimento? Segundo a mesma publicação, estes barris eram uma atração. E, segundo o historiador Martyn Cornell, este não era o maior barril que se encontrava na cervejaria. Mesmo assim, continha tanta cerveja, que o líquido galgou as ruas e varreu tudo o que estava à sua frente.

O caso ocorreu na tarde de uma segunda-feira, altura em que homens e jovens trabalhadores estavam no emprego. O que significa que a maioria das vítimas foram mulheres e crianças.

Os donos da cervejaria foram a tribunal, mas o juiz considerou que este tinha sido “um ato de deus”. Ou seja, ninguém foi responsabilizado pela morte das oito pessoas.