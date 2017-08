Esta época, Bruno de Carvalho não se vai sentar no banco de suplentes e vai assistir aos jogos na tribuna de Alvalade.

Num comunicado publicado no Facebook oficial do Sporting, o clube diz que a decisão se prende com a “morosidade dos processos na justiça desportiva”.

“Este afastamento em nada diminuirá a imposição de exigência máxima a todas as equipas técnicas”, lê-se no comunicado.