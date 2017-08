Foi há dois anos que se aprovou o diploma que autonomizou o crime de mutilação genital feminina, criou os crimes de perseguição e casamento forçado e alterou os crimes de violação, coação sexual e importunação sexual, em cumprimento do disposto na Convenção de Istambul.

Os dados do Ministério Público quanto ao crime de importunação sexual não são extensos, mas mostram que no ano passado foram instaurados 733 inquéritos pela eventual prática deste crime, que abrange as "propostas de teor sexual" (piropos), "actos exibicionistas" e "constrangimento a contacto de natureza sexual", segundo adiantou hoje o jornal Público. Feitas as contas, estas situações deram origem a dois inquéritos por dia em 2016.

No mesmo ano, segundo o mesmo diário, deduziram-se 75 acusações pelo mesmo tipo de crime.