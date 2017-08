Histórias do Algarve

Há vida no Algarve para além de Agosto e por vezes é fora de época que acabamos por conhecer melhor as pessoas e as suas histórias

Quando comecei a escrever esta crónica, era suposto ser um mini roteiro com os melhores restaurantes do Algarve, escolhidos por mim, claro. Mas ao ouvir tantas boas recomendações e sem tempo para ir a algumas delas, preferi cingir-me às maravilhosas experiências que por cá tenho vivido, vidas que se cruzam não só no Verão mas um pouco por todo o ano, sim, porque há vida no Algarve para além de Agosto e por vezes é fora de época que acabamos por conhecer melhor as pessoas e as suas histórias, como começaram, o que os move e como se tornaram referências.

Desde logo o incontornável Gigi, na Praia da Quinta do Lago. Ali entrando, tal como no Hotel Conrad (como faz questão de dizer), sentimo-nos num espaço internacional, tal é a diversidade de nacionalidades e idiomas, o que contrasta com a escolha invariável que faz pelos produtos portugueses, dos quais é acérrimo defensor. A escolha não é fácil porque ali tudo é óptimo e para todos os gostos, do marisco à carne, passando pelo peixe, saborosos acompanhamentos e um delicioso quindim de sobremesa. A família e o staff que dão a alma a um espaço descontraído e a magia do próprio Gigi, as suas incontáveis histórias e escolhas musicais com o cheiro a mar e a vista soberba para a Ria Formosa com a praia à sua frente fazem deste um cenário idílico. Dali saímos já fim da tarde ou para um copo no Melting Pot no Quinta Shooping ou para o “melhor pôr do sol do mundo” no Hotel da Quinta do Lago.

Ao jantar optei por dois espaços.Começo pelo Paixa, do Jean ou João Lourenço. Depois do sucesso durante anos do seu antigo Paixanito, nome escolhido em homenagem ao seu Pai, de apelido Paixão, mudou-se para Vale do Lobo com uma cozinha requintada e sofisticada, um espaço decorado bem à imagem do próprio dono, meticuloso e aprumado, sem um cabelo fora do lugar. Na mesa, o pão de fabrico próprio, com destaque para o queque de especiarias e gengibre de comer e chorar por mais. Os croquetes de rabo de boi com inspiração sevilhana, os ovos de codorniz e o foie gras, os queijos e enchidos ou os tártaros de atum e sapateira acompanhados de uma boa garrafeira pedem um jantar descansado no bem cuidado jardim exterior.

A outra opção chama-se Florian e é de um simpático casal de holandeses, Piet Warink, talhante desde os 15 anos e especialista em carne, e a sua mulher Karin Mirande. Decidiram vir para Portugal há 17 anos e instalaram-se na Quinta do Lago, onde permanecem. Com espaço interior e dois jardins exteriores, dá gosto ver como também eles promovem e defendem os produtos nacionais - até o presunto, muito parecido com o Pata Negra, é alentejano. As enguias fumadas uma das poucas especialidades que vem da sua terra. A criatividade do sushi à maneira do chef, as músicas bem escolhidas ou a descontração do holandês que faz questão de conversar com os clientes são alguns dos atrativos, mas a carne maravilhosa realmente impressiona num espaço quase só visitado por estrangeiros.

Um percurso que sabe melhor quando temos o prazer de os ter numa mesa connosco, onde as conversas fluem ao som de um copo de vinho ou de pratos criteriosamente selecionados. São pessoas de sucesso, espíritos bem diferentes mas fácil é encontrá-los nos espaços uns dos outros, amizades que ultrapassam qualquer tipo de concorrência, vidas preenchidas com histórias para contar, bons momentos e a garantia de saírem satisfeitos.