O aumento das temperaturas na região dos Alpes está a fazer com que alguns glaciares comecem a derreter, o que pode ajudar a descobrir corpos de pessoas que tenham perdido a vida na região e que estavam escondidos no gelo.

Já no mês passado foram descobertos os corpos de um casal que tinha desaparecido nos Alpes há 75 anos. Esta semana foi encontrado o corpo de uma das vítimas da queda de um avião da Air India que tinha acontecido há 50 anos.

Ao jornal britânico The Guardian, a polícia de Valais, na Suíça, disse que as descobertas de cadáveres deverão continuar nos próximos anos devido aos efeitos do aquecimento global: “Os glaciares estão a derreter, por isso é lógico que estejamos a encontrar cada vez mais corpos e partes de corpos”.