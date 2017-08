Segundo a BBC , ingerir esta bebida significa ‘dar mais trabalho’ ao seu fígado e ao estar tão focado em queimar as calorias do álcool, acaba por não eliminar as outras calorias que ingerimos – sim, estamos a falar daqueles amendoins e daquelas batatas fritas que tão bem acompanham uma cerveja gelada.

Isto sem falar nas calorias desta bebida: uma caneca de cerveja pode ter até 150 calorias. E convenhamos que numa noite de copos, são poucas as pessoas que se ficam só por uma – e as calorias vão acumulando.

Mas a idade e o género também influenciam esta ‘barriga de cerveja’. A partir dos 35 anos, o metabolismo torna-se mais lento, tornando-se cada vez mais difícil queimar as calorias. E enquanto nos homens essas calorias vão para a cintura, nas mulheres vão todas para as ancas, coxas e rabo.

Fica aqui o vídeo que explica este fenómeno: