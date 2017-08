1) Vivemos mais tempo: Investigadores da Universidade de Virginia (EUA) descobriram que beber cerveja regularmente – com moderação – diminui em 19% as probabilidades de morrer prematuramente.

2) Ajuda a emagrecer: O consumo de cervejas mais fortes ajudam a emagrecer, defende o professor da King’s College Tim Spector, autor do livro ‘The Diet Myth’.Spector afirma que as cervejas belgas, por exemplo, fazem bem à flora intestinal.

3) Mantém o cérebro saudável: Um estudo publicado no New England Journal of Medicine descobriu que as mulheres que ingeriam uma bebida alcoólica por dia tinham uma menor probabilidade de ter problemas cognitivos no futuro.

4) A ‘barriga de cerveja’ não existe: Um estudo da UCL afirma que não existem provas científicas que sustentem a crença popular de que o consumo desta bebida cria a conhecida ‘barriga de cerveja’.

5) Previne o desenvolvimento de pedras nos rins: As pessoas que bebem cerveja com moderação têm menos 41% de hipóteses de desenvolver pedras nos rins, explica um estudo publicado no Clinical Journal of the American Society of Nephrology.

6) Tem menos calorias que o leite magro e o sumo de laranja: A marca Guinness divulgou um estudo que mostra as cervejas mais escuras e ‘pesadas’ possuem menos calorias que estas duas bebidas.

7) Ajuda a combater o Alzheimer: O Xanthohumol volta a ter um papel fundamental no funcionamento do organismo – este elemento ajuda a proteger o cérebro e a prevenir o desenvolvimento de doenças degenerativas, como o Alzheimer ou o Parkinson.

8) Tem muitas vitaminas: De acordo com o médico Stephan Domening, as cervejas estão cheias de nutrientes, incluindo vitaminas.

9) Torna os ossos mais fortes: O consumo de um a dois copos de cervejas por dia torna os ossos mais fortes, explica um estudo do Journal of the Science of Food and Agriculture.