As Maldivas são um dos destinos turísticos preferidos para quem quer relaxar, mas nem tudo é perfeito. O jornal britânico The Independent faz referência às recentes ações do governo das Maldivas, que deverá executar três pessoas esta semana, as primeiras penas de morte dos últimos 60 anos.

O jornal britânico diz que, a meio de uma crise política no país, a execução destes três homens servem para “fortalecer” o governo do país.

A medida irá violar as leis internacionais e estes casos já chamaram a atenção para as Nações Unidas e o Reino Unido já emitiu alertas para os turistas sobre o país.